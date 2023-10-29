29 октября, 16:54

Движение на участке трассы М5 Екатеринбург - Челябинск ограничили из-за ДТП с грузовиками

Выясняются обстоятельства случившегося, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Движение ограничено на 176-м км федеральной трассы М-5 Урал Екатеринбург - Челябинск из-за столкновения двух грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"На 176-м км автодороги М-5 Урал Екатеринбург - Челябинск произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Движение транспорта на данном участке в сторону Челябинска ограничено. Автоинспекторы работают на месте ДТП, выясняют обстоятельства, помогают автомобилистам в объезде данного участка", - говорится в сообщении. 

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Свердловская область
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