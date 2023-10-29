В Карачаево-Черкесии после несанкционированной акции в полицию доставили 34 человека

В отношении них составили административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ

ЧЕРКЕССК, 29 октября. /ТАСС/. Более 30 человек доставлены в отдел полиции в Карачаево-Черкесии (КЧР) за участие в несанкционированной акции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

"Незаконные действия собравшихся пресечены сотрудниками полиции. 34 нарушителя доставлены в отдел МВД России по Черкесску, где в отношении них составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ. Нарушения общественного порядка и безопасности не допущено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что статья предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 30 тыс. рублей.

"МВД по Карачаево-Черкесии предупреждает об административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и предостерегает участников акций о недопустимости нарушений законодательства при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. Любые попытки нарушения общественного порядка будут незамедлительно пресекаться, а виновные - привлечены к ответственности в соответствии с законодательством России", - добавили в МВД по КЧР.