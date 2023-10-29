Пожар на емкостях с нефтью в Коми локализовали

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России

СЫКТЫВКАР, 29 октября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на двух емкостях с нефтью в Усинском районе Республики Коми, сообщила пресс-служба МЧС России.

"В Республике Коми огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС по региону, пожар возник в 11:30 мск. На тушение привлечено более 80 человек и 25 единиц техники, в том числе пеноподъемник, лафетные стволы для охлаждения соседних резервуаров. Сообщалось, что площадь возгорания - 360 кв. м.

По предварительным данным пресс-службы ООО "Лукойл-Коми", в результате ЧП погиб сотрудник подрядной компании "Эколайф", еще двое человек пострадали. Предполагаемой причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности работ, которые проводила подрядная организация.

Как сообщала глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич, погиб один сотрудник "Эколайфа" и один пострадал. У него зафиксирована баротравма, ожоги 30% тела второй-третьей степени. По данным Киселевич, резервуар был пуст, проводилась его очистка, и, возможно, сдетонировали остаточные газы. Позже огонь с первой емкости, которая развалилась, перекинулся на вторую, заполненную нефтью высотой в 5-7 метров. Нефтепровод находится под землей, угрозы его повреждения нет. Рядом стоящие резервуары наполнены водой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (статья 216 УК РФ). Прокуратура Усинска организовала проверку.