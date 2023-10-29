29 октября, 17:32,
обновлено 29 октября, 18:40

В Ижевске произошел пожар на складе

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, людей внутри помещения нет

ТАСС, 29 октября. Склад загорелся вечером в воскресенье в Ижевске. По предварительным данным, площадь пожара составляет 3,8 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Горит складское здание, по предварительной информации, на площади 3,8 тыс. кв. м", - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, людей внутри склада нет.

Позже в ведомстве сообщили о локализации возгорания. 

"В 21:59 (20:59 мск) объявлена локализация пожара на площади 3 801 кв. м", - отмечается в сообщении.

Сообщение о пожаре на складе, расположенном на улице Гольянский поселок, поступило в экстренные службы в 20:15 (19:15 мск).

 В ликвидации возгорания участвуют 83 человека и 29 единиц техники. 

Теги:
РоссияУдмуртия
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