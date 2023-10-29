В Махачкале несколько сотен человек собрались на акцию протеста у аэропорта

Собравшиеся выступают против палестино-израильского конфликта

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Несколько сотен человек принимают участие в акции протеста, которая проходит на прилегающей к махачкалинскому аэропорту территории, куда в воскресенье вечером приземлился очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Собравшиеся выступают против палестино-израильского конфликта, передает корреспондент ТАСС.

По данным табло аэропорта, самолет прибыл из Тель-Авива в Махачкалу в 19:17 мск. Часть протестующих вошли в международный терминал аэропорта в поисках пассажиров этого рейса.

На месте находятся несколько нарядов полиции, которые ведут с протестующими разъяснительную работу.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.