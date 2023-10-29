29 октября, 18:48

В Астане восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ

Правобережная часть города оставалась без света из-за аварии на ТЭЦ-2

АСТАНА, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты восстановили работу электросетей в казахстанской столице, правобережная часть которой осталась без света из-за аварии на ТЭЦ-2. Об этом сообщила пресс-служба администрации мегаполиса, население которого превышает 1,4 млн человек.

"Аварийные службы восстановили работу электросетей по всему городу", - говорится в сообщении.

Подобное отключение электроэнергии произошло в той же части казахстанской столицы 21 февраля. Тогда пресс-служба АО "Астана - Региональная электросетевая компания" информировала, что отключения возникли на подстанции 110/10 кВ "Астана". 

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