В Астане восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ

Правобережная часть города оставалась без света из-за аварии на ТЭЦ-2

АСТАНА, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты восстановили работу электросетей в казахстанской столице, правобережная часть которой осталась без света из-за аварии на ТЭЦ-2. Об этом сообщила пресс-служба администрации мегаполиса, население которого превышает 1,4 млн человек.

"Аварийные службы восстановили работу электросетей по всему городу", - говорится в сообщении.

Подобное отключение электроэнергии произошло в той же части казахстанской столицы 21 февраля. Тогда пресс-служба АО "Астана - Региональная электросетевая компания" информировала, что отключения возникли на подстанции 110/10 кВ "Астана".