Глава Коми рассказал о состоянии пострадавших от возгорания нефтяной емкости

Владимир Уйба сообщил, что один человек находится в реанимации, другой пострадавший отказался от госпитализации

СЫКТЫВКАР, 29 октября. /ТАСС/. Пострадавший от возгорания нефтяного резервуара в Усинском районе Республики Коми находится в реанимации Усинской центральной районной больницы, организована консультация Центра медицины катастроф. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"Сегодня в поселке Верхнеколвинск Усинского района при проведении регламентных работ произошло возгорание выведенного из эксплуатации резервуара для временного хранения нефти. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб (числится пропавшим без вести), еще двое получили ожоги. Один госпитализирован в Усинскую центральную районную больницу, <...> оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе организована консультация с центром медицины катастроф. Второй сотрудник после оказания ему помощи отказался от госпитализации", - сообщил глава региона в видеообращении, которое размещено в его Telegram-канале.

На 19:50 мск пожар локализован, открытого огня нет, "ситуация полностью под контролем", однако руководитель республики намерен в понедельник вылететь в Усинск, чтобы на месте провести оперативный штаб и определиться с помощью пострадавшему. Вероятно, он будет перевезен в Сыктывкар для оказания более квалифицированной медпомощи, добавил глава региона.

Как уточнили ТАСС в главном управлении МЧС по региону, "соседний резервуар с нефтью не горел, горела только перемычка, пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения пламени и возгорания емкости с нефтепродуктами".

По предварительным данным пресс-службы ООО "Лукойл-Коми", в результате ЧП погиб сотрудник подрядной компании "Эколайф", еще двое человек пострадали. Предполагаемой причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности работ, которые проводила подрядная организация. Как сообщала глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич, погиб один сотрудник "Эколайфа" и один пострадал. У него зафиксирована баротравма, ожоги 30% тела второй-третьей степени. По данным Киселевич, резервуар был пуст, проводилась его очистка, и, возможно, сдетонировали остаточные газы. Позже огонь с первой емкости, которая развалилась, перекинулся на вторую, заполненную нефтью высотой в 5-7 метров. Нефтепровод находится под землей, угрозы его повреждения нет. Рядом стоящие резервуары наполнены водой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (статья 216 УК РФ). Организована проверка прокуратуры Усинска.