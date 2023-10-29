29 октября, 19:12

На Урале в ДТП с тремя машинами на трассе погиб один человек

Еще двое пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. ДТП с участием трех автомобилей произошло на автодороге Екатеринбург - Реж - Алапаевск, в результате один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"Женщина 2005 года рождения <…> [на] Hyundai Solaris, двигаясь со стороны города Режа в направлении Екатеринбурга, не справилась с управлением <…>, допустила выезд на полосу <…> для встречного движения, где допустила столкновение с "Газель бизнес" под управлением водителя 1990 года рождения, после чего произошло столкновение с BMW X1 под управлением водителя 1975 года рождения, которые двигались во встречном направлении. <…> Пассажир Hyundai Solaris, мужчина 1998 года рождения, от полученных травм умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении и уточняется, что в больницу с травмами также доставлены водители Hyundai и BMW.

ДТП произошло около 15:25 мск на 73-м км автодороги. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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