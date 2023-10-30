Глава Дагестана назвал нарушением закона инцидент в аэропорту Махачкалы

Действия собравшихся получат соответствующую оценку правоохранительных органов, подчеркнул Сергей Меликов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ситуация, произошедшая в аэропорту Махачкалы, является грубым нарушением закона, она получит соответствующую оценку правоохранительных органов, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Действия тех, кто собрался <...> в махачкалинском аэропорту, - грубое нарушение закона. Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт. Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что участники акции "своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины - и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику".

"Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов. И это обязательно будет сделано", - подчеркнул Меликов.