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обновлено 29 октября, 21:09
Палестино-израильский конфликт

Глава Дагестана назвал нарушением закона инцидент в аэропорту Махачкалы

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Сергей Бобылев/ ТАСС
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Действия собравшихся получат соответствующую оценку правоохранительных органов, подчеркнул Сергей Меликов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ситуация, произошедшая в аэропорту Махачкалы, является грубым нарушением закона, она получит соответствующую оценку правоохранительных органов, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

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"Действия тех, кто собрался <...> в махачкалинском аэропорту, - грубое нарушение закона. Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт. Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что участники акции "своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины - и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику".

"Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов. И это обязательно будет сделано", - подчеркнул Меликов. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтМеликов, Сергей АлимовичДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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