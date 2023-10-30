На Чукотке осудят предпринимателя за вылов краснокнижной рыбы

Ущерб от его действий составил около 124 млн рублей

ТАСС, 30 октября. Уголовное дело возбуждено на Чукотке в отношении предпринимателя, который за 3 года добыл около 25 тонн нельмы, занесенной в Красную книгу Чукотки. Ущерб от противоправных действий жителя округа составил порядка 124 млн рублей, сообщили ТАСС в УМВД России по региону.

"За 3 года незаконного промысла предприниматель из Билибинского района добыл порядка 25 тонн краснокнижной рыбы и после реализовал ее на территории округа. Ущерб от действий мужчины составил порядка 124 млн рублей, возбуждено уголовное дело", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что дело заведено по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Нельма - рыба семейства лососевых, подвид белорыбицы. Распространена в бассейне Северного Ледовитого океана. Занесена в Красную книгу Чукотки, ее добыча в округе запрещена.