На Московском скоростном диаметре столкнулись два автомобиля

Один из них загорелся

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Движение на Московском скоростном диаметре (МСД) затруднено после ДТП, в котором столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На МСД (СВХ, дом 6 по Яузской аллее) столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся. <...> Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.