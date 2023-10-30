На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту 7,5 км

Пепловый шлейф протянулся на 60 км на северо-восток

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 октября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 7,5 км зафиксирован на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Это может быть опасно для авиаперевозок, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 60 км на северо-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, лавовый поток движется по Апахончичскому желобу на юго-восточном склоне. Также короткий лавовый поток наблюдается на северо-западном склоне вулкана. Спасатели на Камчатке предупреждают о повышенном риске ДТП в связи с возможным ухудшением видимости на трассе Мильково - Ключи - Усть-Камчатск.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживает около 4,5 тыс. человек.