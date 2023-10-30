29 октября, 22:31,
обновлено 29 октября, 22:56

В результате инцидента в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек

Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Более 20 человек, в том числе полицейских и гражданских лиц, пострадали в результате инцидента в махачкалинском аэропорту в Дагестане. Из них 10 человек находятся в больницах региона, двое из которых в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав республики.

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"Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Пострадавшие [в состоянии] средней степени тяжести и тяжелые есть - как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для сохранения их здоровья. Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно", - сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

Ситуация с оказанием медицинской помощи раненым находится на личном контроле министра здравоохранения региона Татьяны Беляевой.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей. 

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