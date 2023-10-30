Число жертв урагана "Отис" в Мексике достигло 48

Еще шесть человек числятся пропавшими без вести

МЕХИКО, 30 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 48 человек стали жертвами тихоокеанского урагана "Отис", обрушившегося на Мексику. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

"Погибло 48 человек - 43 в Акапулько-де-Хуарес и 5 в Койука-де-Бенитес, 6 человек числятся пропавшими без вести, - говорится в сообщении. - Ущерб причинен ориентировочно 273 844 жилым домам. До 80% объектов туристического сектора получили повреждения".

Отключения электроэнергии зафиксированы у 513,5 тыс. пользователей, обслуживание 281,7 тыс. уже восстановлено. 120 больниц и клиник получили повреждения разной степени. Несколько ключевых дорог штата остаются заблокированными. К работам по устранению последствий урагана в регионе привлечены около 8,5 тыс. военнослужащих и 1,3 тыс. сотрудников энергокомпаний.

Ураган "Отис" достиг суши вблизи города Акапулько ночью 25 октября, ранее усилившись до пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость порывов ветра в пределах урагана достигала 75 м/с. Ранее сообщалось о 39 погибших.