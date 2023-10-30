В Хабаровском крае за выходные потушили лесные пожары на площади почти 790 га

В настоящее время на территории края зарегистрированы два очага общей площадью 58 га

ХАБАРОВСК, 30 октября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае за выходные потушили возгорания на общей площади около 790 га. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На утро воскресенья в крае был ликвидирован очаг на 23 га, на утро понедельника - возгорания на общей площади 766,7 га", - сказали в министерстве.

К борьбе с огнем привлекались 63 человека, было задействовано 9 единиц техники, работали 3 воздушных судна - самолеты Ан-2, С-182 и вертолет Ми-8.

Сейчас на территории края зарегистрированы два очага общей площадью 58 га. Один находится в 4 км от села Новокуровка в Хабаровском районе, второй - в 6,5 км от поселения Шереметьево в Вяземском районе.

Всего с начала пожароопасного сезона в крае произошли 832 пожара на общей площади около 894,8 тыс. га. На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня, костров, проведение любых огневых работ.