На Сахалине стая собак напала на первоклассника

Ребенок находится в больнице

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Семилетний мальчик в городе Углегорске на Сахалине госпитализирован после нападения бродячих собак. Сотрудники СК РФ проводят доследственную проверку, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил региональному управлению возбудить уголовное дело, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Ребенок госпитализирован в результате нападения стаи псов. Его жизни сейчас ничего не угрожает", - рассказал собеседник агентства.

По информации правоохранительных органов, нападение произошло рядом с жилым домом. Подробности о состоянии здоровья мальчика пока не сообщаются. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.