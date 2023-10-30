Экс-директора института ДВО РАН осудили за злоупотребление полномочиями

Его приговорили к 2,5 года лишения свободы условно

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Владивостока приговорил бывшего директора Института проблем морских технологий ДВО РАН Александра Щербатюка к 2,5 года лишения свободы условно за махинации с контрактом на создание подводного аппарата, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной судебной системы Приморья.

"Приговором Советского районного суда Владивостока <...> Щербатюк осужден по ст. 285 ч. 1 УК РФ к наказанию два года шесть месяцев лишения свободы условно с дополнительным наказанием в виде запрета занимать руководящие должности сроком [на] два года шесть месяцев", - сообщили в пресс-службе. Ранее обвинение просило назначить наказание сроком три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

По версии следствия, с октября 2016 года по июль 2018 года Щербатюк заключил от имени института контракт с иностранной компанией на изготовление автономного необитаемого подводного аппарата на сумму свыше 17,5 млн рублей. При этом он знал, что материальное обеспечение и штат сотрудников, необходимых для производства аппарата отсутствует, и фактически работы будут выполняться за счет особо ценного недвижимого имущества и имущества, находящегося на оперативном управлении института, а также с помощью работников института.

"Он заключил договор субподрядных работ на сумму 6 млн рублей, а через несколько месяцев увеличил его стоимость еще на 10 млн рублей. Кроме того, им было заключено несколько договоров подряда с рабочими института в общей сложности свыше 2,5 млн рублей. В результате указанных действий подозреваемого доходы от приносящей доход деятельности института в сумме свыше 7,5 млн рублей не поступили в распоряжение института, как это предусмотрено уставом", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Приморскому краю.