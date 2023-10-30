СМИ: в небе над Хайфой произошел взрыв

Это мог быть перехват ракеты системой ПВО и взрыв ракеты-перехватчика, сообщает издание The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. В небе над Хайфой произошел мощный взрыв, хотя воздушная тревога в городе не объявлялась. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel (TOI).

"На видеозаписях из Хайфы видно, как снаряд проносится по небу, прежде чем взорваться в воздухе", - сообщает издание, отмечая, что на запись мог попасть "перехват ракеты системой ПВО и взрыв ракеты-перехватчика, выпущенной после ложной тревоги".