30 октября, 02:05
Палестино-израильский конфликт

СМИ: в небе над Хайфой произошел взрыв

Это мог быть перехват ракеты системой ПВО и взрыв ракеты-перехватчика, сообщает издание The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. В небе над Хайфой произошел мощный взрыв, хотя воздушная тревога в городе не объявлялась. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel (TOI).

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"На видеозаписях из Хайфы видно, как снаряд проносится по небу, прежде чем взорваться в воздухе", - сообщает издание, отмечая, что на запись мог попасть "перехват ракеты системой ПВО и взрыв ракеты-перехватчика, выпущенной после ложной тревоги". 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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