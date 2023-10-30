В Черном море двум безэкипажным катерам ВМС Украины нанесли огневое поражение

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Технические средства наблюдения обнаружили два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, им нанесено огневое поражение. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

Накануне ночью Киев пытался атаковать 36 беспилотниками объекты на территории РФ, они были уничтожены российскими средствами ПВО над Черным морем и северо-западной частью Крыма.