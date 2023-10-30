На Сахалине руководитель компании скрыл от налоговой более 47 млн рублей

Уголовное дело в отношении гендиректора направили в Южно-Сахалинский городской суд

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Уголовное дело об уклонении от выплаты налогов на сумму более 47 млн рублей возбуждено в Сахалинской области в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"<...> обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере)", - рассказали в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, обвиняемый умышленно сокрыл денежные средства возглавляемой им организации в размере 47,51 млн рублей от принудительного взыскания налогов. Вину в инкриминируемом деянии он не признал. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.