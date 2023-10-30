30 октября, 04:43

В Пакистане жертвами межплеменных столкновений стали около 50 человек

Как сообщает газета The Express Tribune, перестрелки начались из-за земельных споров и разногласий на религиозной почве

ИСЛАМАБАД, 30 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 50 человек погибли за последние шесть суток в вооруженных столкновениях враждующих племен в округе Куррам (пакистанская северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Как сообщает газета The Express Tribune, перестрелки между боевиками враждующих племен вспыхнули из-за земельных споров и разногласий на религиозной почве. Столкновения продолжались до 29 октября, когда племенным старейшинам удалось договориться о прекращении огня с обеих сторон.

В округе Куррам сохраняется напряженная обстановка. Там прекращена подача электроэнергии, отключен интернет, запрещено движение автотранспорта. В населенных пунктах ощущается нехватка продовольствия, лекарств и предметов первой необходимости. 

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