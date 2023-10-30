30 октября, 04:48

В Дагестане завели уголовные дела после инцидента в аэропорту

По словам главы региона Сергея Меликова, многие факты правонарушений были зафиксированы камерами

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены в Дагестане после акции протеста в аэропорту Махачкалы. Многие факты правонарушений были зафиксированы камерами видео- и фотонаблюдения, сообщил журналистам глава региона Сергей Меликов.

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"Возбуждены уголовные дела по ряду фактов, которые стали прецедентом вчерашних событий, и все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут ответственность, прощения не будет никому. <…> Многие факты зарегистрированы, производилась фото- и видеофиксация. Поэтому от ответственности не должен уйти никто", - сказал Меликов. 

Теги:
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестан
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