В Дагестане завели уголовные дела после инцидента в аэропорту

По словам главы региона Сергея Меликова, многие факты правонарушений были зафиксированы камерами

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены в Дагестане после акции протеста в аэропорту Махачкалы. Многие факты правонарушений были зафиксированы камерами видео- и фотонаблюдения, сообщил журналистам глава региона Сергей Меликов.

"Возбуждены уголовные дела по ряду фактов, которые стали прецедентом вчерашних событий, и все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут ответственность, прощения не будет никому. <…> Многие факты зарегистрированы, производилась фото- и видеофиксация. Поэтому от ответственности не должен уйти никто", - сказал Меликов.