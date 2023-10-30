30 октября, 05:00
Военная операция на Украине

В Николаевской области на юге Украины после взрывов произошел пожар на складе

Как сообщила представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк, возгорание оперативно ликвидировали

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пожар возник на складе в Николаевской области на юге Украины после нескольких взрывов. Об этом сообщила представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк

"В Николаевской области <...> возник пожар в складском помещении. <...> Пожар достаточно быстро потушили", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Николаевской, а также Днепропетровской и Кировоградской областях. Позднее предупреждение отменили. По данным Украинских СМИ, звучали взрывы в городе Днепре и подконтрольному Киеву Херсоне. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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