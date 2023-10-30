Полиция установила 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

По данным портала "МВД медиа", 60 из них задержаны

ТАСС, 30 октября. Свыше 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы установлены, 60 из них задержаны, сообщает портал "МВД медиа".

"В результате принятых мер сотрудниками МВД по Республике Дагестан во взаимодействии с другими правоохранительными структурами эти нарушения пресечены. В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка. Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также пострадали девять сотрудников полиции, двое из них находятся в больнице.