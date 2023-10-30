В Приморье мужчину осудили за развратные действия с детьми

Его приговорили к шести годам колонии строгого режима

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Тернейский районный суд Приморья приговорил жителя Хабаровского края к шести годам нахождения в колонии строгого режима за развратные действия с 13 несовершеннолетними в возрасте от 10 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале судебной системы Приморского края.

"Вынесен приговор в отношении жителя Хабаровского края за развратные действия и незаконное распространение порнографических материалов. <...> Среди потерпевших оказалось 13 несовершеннолетних из разных субъектов. Тернейским районным судом подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135, п. "б" ч. 4 ст. 132, п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ, окончательно с применением ч. 1 ст. 64 УК РФ, ему назначено наказание - 6 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении.

В 2020 году, находясь в Приморье, житель соседнего региона в социальной сети "Одноклассники" переписывался с несовершеннолетними в возрасте от 10 лет. Он, по версии следствия, задавал детям многочисленные вопросы сексуального характера и распространял файлы, содержащие порнографические фотоматериалы.