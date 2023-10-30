В Курске более 160 жилых домов остались без теплоснабжения из-за аварии

Также под отключение попали девять учебных заведений

КУРСК, 30 октября. /ТАСС/. Более 160 жилых домов, 9 образовательных учреждений, в том числе детские сады, в Курске остались без теплоснабжения и горячей воды из-за порыва теплосети, сообщили в правительстве Курской области.

"Произошел порыв теплосети. Горячее водоснабжение и отопление отключено в 163 жилых домах Северо-западного микрорайона. Также под отключение попали пять детских садов и четыре учебных заведения", - говорится в распространенном сообщении.

Аварийные бригады приступили к откачке воды и ремонтным работам. Ликвидировать порыв планируют 30 октября.