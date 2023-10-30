30 октября, 05:56

В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-2. François LOCHON/ Gamma-Rapho via Getty Images, архив
Вертолет Ми-2
© François LOCHON/ Gamma-Rapho via Getty Images, архив

Пострадали два человека

ЯКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, два человека пострадали. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

По информации спасателей, поступила информация о том, что в 325 км от сeла Жигaнск Жиганского района Якутии прoизвел жесткую посадку вертолет Ми-2. На борту были пять человек. Ведомство добавило, что борт начал терять высоту после взлета, что привело к жесткой посадке.  

В авиакомпании "Полярные авиалинии" сообщили ТАСС, что на место жесткой посадки вертолета вылетел борт со спасателями и врачами. "Координаты известны", - отметили в авиакомпании, добавив, что судно находится в горной местности. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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