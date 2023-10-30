В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку

Пострадали два человека

ЯКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, два человека пострадали. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

По информации спасателей, поступила информация о том, что в 325 км от сeла Жигaнск Жиганского района Якутии прoизвел жесткую посадку вертолет Ми-2. На борту были пять человек. Ведомство добавило, что борт начал терять высоту после взлета, что привело к жесткой посадке.

В авиакомпании "Полярные авиалинии" сообщили ТАСС, что на место жесткой посадки вертолета вылетел борт со спасателями и врачами. "Координаты известны", - отметили в авиакомпании, добавив, что судно находится в горной местности.