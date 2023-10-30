В Приморье медведь загрыз человека

Устанавливается причина нападения

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Останки человека обнаружены на лежке медведя в Приморье, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Животное было застрелено.

"Как рассказали в Охотнадзоре, ранее поступила информация о пропаже рыбака села Березовка, полиция выехала на место, ночью нашла предметы, принадлежащие пропавшему, а позже и лежку медведя с останками человека. Утром охотоведы вместе с полицией вернулись на место лежки и отстрелили зверя", - сообщили в пресс-службе.

Причину нападения медведя специалисты пока устанавливают. Также проверяется, нападал ли этот зверь раньше на людей. По словам директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, наиболее вероятное объяснение такого поведения - это наличие раны у животного.

"Это медведь бурый, и для него нетипично нападение на человека, если сравнивать с тем же гималайским. То, что он не просто убил, но стал поедать человека, да еще и близко к селу, позволяет предположить, что у него было ранение", - пояснил ТАСС Арамилев. Он напомнил, что аналогичный случай произошел в начале 2023 года в Дальнегорске, когда медведь с застарелым огнестрельным ранением задрал человека. При этом специалист призвал дождаться результатов экспертизы.