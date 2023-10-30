30 октября, 05:59

В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в акватории Берингова моря в районе Командорских островов у берегов Камчатки, сообщило ГУ МЧС России по региону.

"Землетрясение произошло на глубине 62 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Берингова моря, в 116 км северо-западнее села Никольского Алеутского муниципального округа", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в дежурные диспетчерские службы муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали. 

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РоссияКамчатский край
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