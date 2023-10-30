В Карелии ребенок выжил после падения с высоты

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков отметил, что девочка находится в тяжелом состоянии

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 октября. /ТАСС/. Девочка в возрасте 13 лет выжила после падения с высоты 10-11-го этажа в Петрозаводске, ее госпитализировали, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"По срочной информации коллег, <...> девочка 13 лет, жительница Карелии доставлена в учреждение. Со слов бригады СМП, выпала с 10-11-го этажа. Это предварительная версия", - сказано в сообщении.

Министр добавил, что девочка находится в тяжелом состоянии. В данный момент она получает все необходимое лечение в больнице скорой медицинской помощи.