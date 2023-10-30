В Керчи в результате ДТП погиб человек

Четверо пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще четверо пострадали при ДТП с пятью автомобилями на перекрестке в городе Керчи Республики Крым, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По предварительной информации, сегодня, 30 октября 2023 года, около шести часов утра, автомобиль BMW, двигаясь по улице шоссе Героев Сталинграда, совершил столкновение с четырьмя автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо, в том числе подросток пострадали", - говорится в сообщении.

По информации УМВД по региону, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.