Россиянина задержали за передачу ВСУ данных об оборонительных укреплениях Крыма

Он передавал сведения об этих объектах с привязкой к географическим координатам

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Севастополе по подозрению в госизмене гражданина РФ, передавшего украинской стороне данные об оборонительных укреплениях Крыма. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин Российской Федерации. В марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам", - сообщили в ЦОС.

Ленинским районным судом Севастополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Санкция статьи 275 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 лет до пожизненного.