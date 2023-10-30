30 октября, 06:46,
обновлено 30 октября, 07:00
Военная операция на Украине

Россиянина задержали за передачу ВСУ данных об оборонительных укреплениях Крыма

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Он передавал сведения об этих объектах с привязкой к географическим координатам

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Севастополе по подозрению в госизмене гражданина РФ, передавшего украинской стороне данные об оборонительных укреплениях Крыма. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин Российской Федерации. В марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам", - сообщили в ЦОС.

Ленинским районным судом Севастополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Санкция статьи 275 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 лет до пожизненного. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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