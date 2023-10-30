В МВД палестинского анклава рассказали о гибели не менее 14 человек в секторе Газа

Это произошло в результате недавних ударов ВС Израиля

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли в результате недавних ударов ВС Израиля по нескольким домам в секторе Газа. Об этом сообщило Министерство внутренних дел палестинского анклава.

"11 погибших и несколько раненых в результате авиаударов оккупанта [имеется в виду Израиль] по дому семьи Фатаир в районе Аз-Завайда в центральной части сектора Газа", - следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале МВД анклава. В ведомстве добавили, что еще три человека погибли, несколько получили ранения в результате израильского удара по дому одной из палестинских семей в анклаве. Кроме того, несколько человек стали жертвами ударов израильских сил по двум домам одной из семей, расположенным к югу от города Газа.