30 октября, 07:31

Чайка призвал жителей СКФО не поддаваться на провокации зарубежных спецслужб

Полномочный представитель президента РФ в округе также подчеркнул, что организаторов и участников ждет уголовное наказание

ПЯТИГОРСК, 30 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка призвал жителей Северного Кавказа не поддаваться на откровенные провокации зарубежных спецслужб из-за событий на Ближнем Востоке.

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"Хочу обратиться ко всем, кто не может оставаться равнодушным к трагическим событиям, развернувшимся на Ближнем Востоке. Не поддавайтесь на откровенные провокации зарубежных спецслужб, пытающихся любыми способами дестабилизировать обстановку в стране, внести раскол в наше общество, посеять сомнения и агрессию в умы и сердца людей!" - приводит слова Чайки аппарат полномочного представителя президента РФ в СКФО в официальном Telegram-канале.

Он также отметил, что организаторов и участников ждет уголовное наказание.

"Нарушение закона в сложный период, через который проходит Россия, несет в себе дополнительную тяжесть и имеет особые последствия. Организаторов и участников беспорядков ждет неминуемое уголовное наказание", - заявил полпред. 

Теги:
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияДагестан
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