СК предъявил обвинение матери младенца, найденного с травмами в центре Москвы

Следователи назначили обвиняемой судебно-медицинские экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью предъявлено матери восьмимесячного ребенка, который был найден с тяжелыми травмами в квартире в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"В порядке ст. 91 УПК РФ женщина задержана, ей предъявлено обвинение. Следователями столичного СК назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая", - сказали в пресс-службе, добавив, что следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемой.

Как сообщалось ранее, ночью 28 октября в квартире жилого дома на Нижегородской улице в Москве был найден мальчик 2023 года рождения с множественными телесными повреждениями, в том числе с переломами. Ребенка экстренно госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержали мать ребенка. "В ходе расследования уголовного дела установлено, что мать систематически наносила телесные повреждения своему сыну", - добавили в пресс-службе.

В столичной прокуратуре отмечали, что женщина была лишена родительских прав в отношении двух других детей. Ей грозит до десяти лет колонии.