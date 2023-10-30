30 октября, 08:12

Поезда на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД задерживаются из-за остановки состава

К составу уже прибыл вспомогательный локомотив

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Несколько поездов МЦД-3 и Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути из-за остановки одного из составов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-3 и Казанском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за остановки состава по техническим причинам на участке Быково - Люберцы. К нему уже прибыл вспомогательный локомотив. Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего ввода задержанных поездов в график", - сказал собеседник агентства. 

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