На Херсонщине сообщили об уничтожении наблюдательного пункта и скоплениия ВСУ

Удары нанесли соединения группировки войск "Днепр", сообщил представитель оперативных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 30 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили наблюдательный пункт и скопление живой силы украинской армии в районе островов Круглик и Алёшкинский в Херсонской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки в русле реки Днепр, потери ВСУ в живой силе - 10 погибших; живая сила противника на наблюдательном посту в районе острова Круглик, потери ВСУ в живой силе - 5 погибших; место скопления живой силы противника в районе острова Алёшкинский, потери ВСУ в живой силе - 10 погибших; 152-мм буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" в районе населенного пункта Тягинка, потери ВСУ в живой силе - 5 погибших и 2 раненых", - сказал он.

В островной зоне силы РФ уничтожили 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом в районе Ивановки и пушку-гаубицу Д-20 с боекомплектом в районе Токаревки, на каховском направлении - позицию украинской армии.

Представитель оперативных служб Херсонской области также сообщил, что 29 октября в течение дня ВСУ выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии по Казачьим Лагерям, 13 - по Песчановке, 14 - по Крынкам, 8 - по Масловке, 14 - по Алёшкам, 7 - по Кардашинке, 8 - по населенному пункту Великие Копани.

В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Обрывка, Подстепное, Крынки, Саги, Новые Лагери, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии.