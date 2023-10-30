В московских аэропортах задерживаются более 15 рейсов

Все аэропорты столицы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Порядка 17 авиарейсов задержаны в Москве в понедельник, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

По данным на 10:49, в аэропорту Шереметьево задержаны семь рейсов, три рейса отменены. В Домодедово задержаны три рейса, еще один отменен, во Внуково отменен один рейс, в Жуковском также один рейс отменен, один задержан.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку в менее, чем два часа. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.

МЧС РФ распространило штормовое предупреждение о ледяном дожде в Москве в понедельник. По информации ведомства, до 15:00 местами по столице ожидаются ледяной дождь и гололед.