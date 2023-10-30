В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 прилетов со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 30 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области 40 боеприпасов, также с БПЛА было сброшено несколько взрывных устройств. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - два. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

В Валуйском округе в воскресенье по селу Долгое ВСУ выпустили 16 минометных снарядов и 10 снарядов из РСЗО "Град". В Грайворонском городском округе на окраине села Новостроевка-Вторая с БПЛА было сброшено два взрывных устройства.

В Шебекинском городском округе в селе Муром противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса, также один беспилотный летательный аппарат упал и сдетонировал. По селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили четыре танковых снаряда, по хутору Панков - один минометный снаряд. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор.