Во Франции задержали девять человек после беспорядков перед матчем "Марсель" - "Лион"

Пять полицейских пострадали, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Французские полицейские задержали девять предполагаемых участников беспорядков, которые привели к отмене матча чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Лионом". Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Пять полицейских пострадали, девять человек задержаны", - заявил Дарманен. Он добавил, что правоохранители продолжат изучать кадры с уличных камер наблюдения, чтобы задержать остальных участников беспорядков. Министр также выразил мнение, что клубы должны принимать более активное участие в контроле за своими болельщиками.

Вечером 29 октября перед началом матча группа болельщиков "Марселя" забросала камнями автобус с игроками и тренерским штабом "Лиона". Главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил травмы лица из-за осколков. На фоне беспорядков организаторы объявили об отмене игры.