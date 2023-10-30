Меликов заявил об упущениях правоохранителей в информационной работе

Глава Дагестана отметил, что нарушение порядка в махачкалинском аэропорту было попыткой не только дестабилизировать обстановку в регионе, но и остановить динамичное развитие республики

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов на фоне массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы заявил об упущениях со стороны правоохранительных органов в информационной работе.

"Подлость на то и подлость, что использует все дозволенные и недозволенные приемы. Вообще заранее предвидеть поведение толпы - это сложно. Наверное, на мой взгляд, некоторые упущения в оперативной работе были допущены, хотя бы по работе, связанной с информационным противодействием. Потому что эта тема "качалась" уже давно", - сообщил журналистам Меликов.

На оперативном штабе, сформированным накануне в связи с нарушением порядка в махачкалинском аэропорту, Меликов отметил, что нарушение порядка в махачкалинском аэропорту было попыткой не только дестабилизировать обстановку в регионе, но и остановить динамичное развитие республики.

Также глава региона добавил, что деструктивные действия, подобные тем, которые позволили себе вчера, могут навредить Дагестану. На сегодняшний день на развитие республики выделены значительные средства, в том числе на строительство водоводов, очистных сооружений, предприятий по обращению с ТКО и решение многих других жизненно важных для населения вопросов. Меликов поставил ряд задач перед должностными лицами. В том числе руководитель республики отметил недостаточную работу органов местного самоуправления с молодежью и общественными организациями, особенно в тех муниципалитетах, жители которых принимали участие в беспорядках.