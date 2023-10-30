Количество пострадавших при пожаре на АЗС в Химках выросло до пяти человек

Четверо из них госпитализированы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших при пожаре на АЗС в Химках увеличилось до пяти, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"По уточненной информации, в Химках число пострадавших в пожаре возросло до пяти человек, четверо из которых госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

В Министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

"Состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще один находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заверили в министерстве.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Подмосковные следователи начали проверку по факту пожара на АЗС, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. На месте работают экстренные службы и криминалисты.