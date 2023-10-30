30 октября, 09:22
Военная операция на Украине

Рогов: ВСУ за сутки потеряли около 200 военных при атаках на времевском направлении

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", российские силы отразили пять атак украинской армии на этом направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Российские силы отразили пять атак украинской армии на времевском направлении, сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили порядка 200 военнослужащих.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"За сутки на времевском направлении наши отразили пять атак противника. Наши накрыли их артиллерией, минометами и реактивными системами залпового огня. Потери [ВСУ составили] порядка 200 боевиков, из техники - 2 БТР, 1 гаубица и несколько внедорожников", - сказал Рогов.

Собеседник агентства добавил, что силы РФ провели успешную атаку в районе Старомайорского и Новодонецкого в ДНР. На этом участке, по его словам, продолжаются артиллерийские бои. "Массированные обстрелы идут со стороны ВСУ по Урожайному, Золотой Ниве и Старомайорскому", - отметил Рогов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация