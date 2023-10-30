Рогов: ВСУ за сутки потеряли около 200 военных при атаках на времевском направлении

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", российские силы отразили пять атак украинской армии на этом направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Российские силы отразили пять атак украинской армии на времевском направлении, сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили порядка 200 военнослужащих.

"За сутки на времевском направлении наши отразили пять атак противника. Наши накрыли их артиллерией, минометами и реактивными системами залпового огня. Потери [ВСУ составили] порядка 200 боевиков, из техники - 2 БТР, 1 гаубица и несколько внедорожников", - сказал Рогов.

Собеседник агентства добавил, что силы РФ провели успешную атаку в районе Старомайорского и Новодонецкого в ДНР. На этом участке, по его словам, продолжаются артиллерийские бои. "Массированные обстрелы идут со стороны ВСУ по Урожайному, Золотой Ниве и Старомайорскому", - отметил Рогов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.