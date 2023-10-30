В Восточном Иерусалиме неизвестный напал с ножом на полицейского

Сотрудник правоохранительных органов находится в тяжелом состоянии

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на сотрудника израильской полиции в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, полицейский получил ранения, сейчас он находится в тяжелом состоянии, врачи осмотрели его и планируют госпитализировать. Нападение произошло в преимущественно палестинском районе города, Шейх-Джаррахе. Телерадиокомпания охарактеризовала произошедшее как теракт.

Информации о личности нападавшего и его мотивах пока не приводится. Вскоре после инцидента он был нейтрализован израильскими силами безопасности.