В Новосибирске оправдали мать двоих детей, погибших при пожаре

Суд признал Ксению Карабину невиновной по делу о ненадлежащем воспитании и оставлении в опасности

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Мать двоих детей, погибших при пожаре в Первомайском районе Новосибирска, оправдали по делу о ненадлежащем воспитании и оставлении в опасности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе судебного департамента Новосибирской области.

"Приговором мирового судьи второго судебного участка Первомайского судебного района Новосибирска от 30 октября 2023 года Ксения Карабина признана невиновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и ст. 125 (оставление в опасности) УК РФ, за отсутствием в ее деяниях состава преступлений", - говорится в сообщении.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, семья находилась в поле зрения социальных служб и подразделения по делам несовершеннолетних. Мать воспитывала двухлетнего мальчика и годовалую девочку одна. По данным следствия, с сентября 2020 года по декабрь 2022 года женщина надолго оставляла их без присмотра в условиях, не отвечающих требованиям безопасности, в ненадлежащем санитарном состоянии, с малознакомыми людьми.

В декабре 2022 года женщина поручила следить за детьми 19-летней няне, которая оставила детей без присмотра на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание. Дети погибли, отравившись продуктами горения. В июле Первомайский районный суд Новосибирска приговорил девушку к двум годам колонии-поселения по статьям о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности (ч. 3 ст. 109 и ст. 125 УК РФ).