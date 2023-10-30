30 октября, 09:36,
обновлено 30 октября, 10:07
Военная операция на Украине

Балицкий: ВСУ за неделю потеряли в боях на Запорожье почти 750 военных убитыми

По словам губернатора региона, ВСУ также потеряли 13 танков и 25 бронемашин и боевых машин пехоты

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области за неделю составили почти 750 военнослужащих убитыми, 13 танков, 25 бронемашин и боевых машин пехоты. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации за период с 23 октября 2023 года отразили более 11 атак противника, уничтожив при этом 746 человек личного состава, 13 танков (в том числе несколько немецких Leopard), 14 боевых бронированных машин и 9 боевых машин пехоты", - написал Балицкий в Telegram-канале.

По словам губернатора Запорожской области, ВСУ продолжают "бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона", активно используя реактивные системы залпового огня западного образца, ствольную артиллерию и беспилотники различных типов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
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