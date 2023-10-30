СК проводит обыски по месту жительства причастных к беспорядкам в Дагестане

Уголовное дело передано в главное следственное управление ведомства

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Следователи проводят обыски по местам жительства причастных к массовым беспорядкам в Дагестане.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски. С участием следователей-криминалистов проведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что дальнейшее расследование уголовного дела о массовых беспорядках передано в главное следственное управление Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о массовых беспорядках на территории аэропорта "Уйташ" в Махачкале.