30 октября, 09:43,
обновлено 30 октября, 10:11

СК проводит обыски по месту жительства причастных к беспорядкам в Дагестане

Рамазан Рашидов/ ТАСС
© Рамазан Рашидов/ ТАСС

Уголовное дело передано в главное следственное управление ведомства

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Следователи проводят обыски по местам жительства причастных к массовым беспорядкам в Дагестане.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски. С участием следователей-криминалистов проведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении. 

В ведомстве также отметили, что дальнейшее расследование уголовного дела о массовых беспорядках передано в главное следственное управление Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о массовых беспорядках на территории аэропорта "Уйташ" в Махачкале. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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