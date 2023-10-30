Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в несколько миллионов рублей

Директор аэропорта Саид Рамазанов отметил, что повреждения получили оборудование и объекты инфраструктуры,

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Ущерб, причиненный махачкалинскому аэропорту прошедшими накануне массовыми беспорядками, предварительно оценивается в несколько миллионов рублей. Пострадало оборудование, объекты инфраструктуры, сломаны камеры и заборы, сообщил ТАСС директор аэропорта Саид Рамазанов.

"[Ущерб составил] несколько миллионов рублей. <…> Не больше 10 млн", - сказал Рамазанов.

По его словам, участники беспорядков сломали камеры и заборы. Рамазанов добавил, что сами сотрудники аэропорта получили больше морального вреда, чем физического. "У сотрудников серьезных травм не было, есть небольшие порезы. <…> Морального вреда больше", - добавил директор.

Как сообщается в Telegram-канале аэропорта, во время ночных происшествий пострадали оборудование и объекты инфраструктуры аэропорта. Сейчас на месте работают следователи.

"Сотрудники аэропорта, как только им будет разрешено приступить к устранению последствий, проведут ремонтно-восстановительные работы и уборку территории", - приводятся слова Рамазанова.