В четырех населенных пунктах Приамурья зафиксировали дым из-за пожаров в КНР

В регионе отмечается усиление северо-западного ветра в порывах до 17 м/с

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 октября. /ТАСС/. Задымленность и запах дыма отмечаются в четырех населенных пунктах Амурской области из-за пожаров в Китае. Об этом сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Ветер из Китая принес дым в Благовещенск. Жители областного центра почувствовали не только задымленность, но и запах дыма", - говорится в сообщении. Также задымленность фиксируется в двух селах Благовещенского округа и в одном селе Свободненского района.

По информации Амурского гидрометцентра, в регионе отмечается усиление северо-западного ветра в порывах до 17 м/с, в Благовещенске - до 14 м/с.

Система дистанционного мониторинга "Лесохранитель" зафиксировала на территории Китая более 30 термоточек - самая ближайшая находится в 11 км от границы. При этом на территории Приамурья зарегистрированных термоточек нет. Данные о концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе уточняются.