Суд сократил срок ареста главы ГУ МЧС Краснодара по делу о злоупотреблении полномочиями

Олег Волынкин заявил о признании вины, которую он объяснил излишним доверием к своим подчиненным, а также добавил, что ущерб уже погашен

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд сократил на один день срок пребывания под стражей начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина по обвинению в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. Об этом сказано в постановлении Мосгорсуда, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Постановление Басманного районного суда города Москвы от 28 сентября 2023 года об избрании в отношении Волынкина О. Ж. меры пресечения в виде заключения под стражу изменить. Указать в резолютивной части постановления об установлении срока заключения обвиняемого Волынкина О. Ж. под стражу - на 1 месяц 30 суток, то есть до 26 ноября 2023 года. В остальной части это же постановление суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения", - сказано в документе. Там отмечается, что первая инстанция не учла срок расследования по делу, и поэтому срок меры пресечения выходит за пределы срока предварительного следствия.

Согласно материалам дела, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в 2021 году был заключен госконтракт с индивидуальным предпринимателем Кольцовым Андреем Владимировичем на поставку строительных материалов стоимостью около 7 млн рублей. В 2022 году Кольцову был вынесен приговор в Краснодаре, согласно которому при исполнении контракта он похитил около 3 млн рублей. По данным следствия, Волынкин злоупотребил полномочиями, подписав акт приемки об исполнении контракта. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

Волынкин в суде заявил о признании вины, которую он объяснил излишним доверием к своим подчиненным. Обвиняемый также сообщил, что ущерб уже погашен.